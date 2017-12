Ministerpräsident Volker Bouffier: „Denen Respekt und Anerkennung zollen, die im Dienst sind, damit wir unbeschwert feiern können.

Die Hessische Landesregierung startet eine Dankeschön-Aktion, um sich bei all denjenigen Sicherheits-, Hilfs- und Rettungskräften erkenntlich zu zeigen, die sich nicht nur, aber auch an den anstehenden Feiertagen für ihre Mitmenschen einsetzen. Die Aktion steht unter dem Motto „Sie sind im Dienst, damit wir unbeschwert feiern können“ und wird vor allem über Postkarten verbreitet.

„Die Weihnachtszeit ist für viele die schönste Zeit des Jahres. Aber nicht alle können sie in gleichem Maß genießen, denn sie leisten in dieser Zeit einen unverzichtbaren Dienst. Ob Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte, ob Pflegepersonal, Ärzte, Sozialbetreuer oder Justizbeamte und viele mehr: Sie arbeiten für uns zu jeder Tages- und Nachtzeit, an den Wochenenden und Feiertagen und sorgen für Hilfe und Schutz der Bevölkerung. Sie kümmern sich darum, dass wir alle unbeschwert und sicher die Advents- und Weihnachtstage und den Start ins neue Jahr erleben können. Anlässlich der Initiative ‚Hessen lebt Respekt‘ wollen wir besonders an diese stillen Helden des Alltags erinnern. Es ist richtig, auch einmal inne zu halten und diesen Einsatz für uns und die Gesellschaft nicht als selbstverständlich hinzunehmen. Sie verdienen dafür unsere Anerkennung, unseren Respekt und einfach ein ganz großes Dankeschön. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Menschen mit der Aktion ihren Dank zum Ausdruck bringen“, sagte Ministerpräsident Bouffier.

120.000 kostenlose Postkarten mit den Motiven der Dankeschön-Aktion liegen in Restaurants, Kaffees und anderen öffentlichen Orten aus und können weitergegeben und verschickt werden. Die Aktion wird über die sozialen Medien ebenso begleitet, wie mit Besuchen der Kabinettsmitglieder in Wachen, Hilfs- und Rettungseinrichtungen an den Feiertagen.

PM: © Hessische Staatskanzlei

