Mitten im Endspurt des Bundestagswahlkampfes 2017, kommt FDP Spitzenkandidat Christian Lindner nach Kassel. Am 12. September 2017 um 16:00 Uhr, tritt er zusammen mit Nicola Beer, die Spitzenkandidatin der FDP in Hessen und dem Kassler Wahlkreiskandidaten Matthias Nölke in Kassel auf dem Opernplatz auf.

Christian Wolfgang Lindner ist seit dem 7. Dezember 2013 der Bundesvorsitzende der Freien Demokratischen Partei. Seit Mai 2012 ist er, wie bereits zuvor von 2000 bis 2009, Mitglied des Landtages in Nordrhein-Westfalen. Der charismatische 38-jährige erfahrene Politiker Lindner, hat es geschafft die FDP wieder ganz weit nach vorne zu bringen. Unermüdlich hat er Wahlkampfauftritte in ganz Deutschland; ihm ist es wichtig direkt in Kontakt zu den Bürgern und Bürgerinnen zu treten.

Matthias Nölke tritt in Kassel im Wahlkreis Nr. 168 bei den Wahlen zum Deutschen Bundestag am 24. September 2017 an. Sein Wahlkreis umfasst das Gebiet der Stadt Kassel sowie die Gemeinden Ahnatal, Espenau, Fuldabrück, Fuldatal, Helsa, Kaufungen, Lohfelden, Nieste, Niestetal, Söhrewald und Vellmar. Mit der Erstimme kann er dort direkt gewählt werden.

Nölke, hat sich in der Vergangenheit sehr für die Belange der Stadt Kassel eingesetzt und arbeitet bereits seit 1998 ehrenamtlich für die FDP.

Auf seiner Webseite Freiheitskämpfer 2017, kann man sich über seine Arbeit und seiner Vorstellung einer besseren und einfacheren Zukunft für alle Bürger informieren.

Nicola Beer, war von 2009 bis 2012 Staatssekretärin für Europaangelegenheiten im Hessischen Ministerium der Justiz, für Integration und Europa. Von 2012 bis 2014 war sie hessische Kultusministerin. Seit 1999 mit einer Unterbrechung zwischen 2009 und 2013 ist sie Abgeordnete des hessischen Landtages. Seit Dezember 2013 ist Beer Generalsekretärin der FDP.

Wir von der NHR, werden bei der Veranstaltung live vor Ort sein und im Anschluss berichten.





