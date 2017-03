Kassel – Mitte: Folgemeldung: Kasseler Rathaus wegen erneuter Bombendrohung durchsucht; keine verdächtigen Gegenstände gefunden

Werbung Werbung



Erneut kam es heute Nachmittag zu einer Bombendrohung gegen das Kasseler Rathaus. Wie schon am letzten Donnerstag hat wieder ein unbekannter Schreiber am heutigen Nachmittag mittels einer E-Mail an die Verwaltung der Stadt Kassel angekündigt, dass er am heutigen Montagnachmittag im Kasseler Rathaus eine von ihm deponierte Bombe zur Explosion bringen werde. Das Rathaus wurde daraufhin geräumt und durchsucht. Ob es sich um denselben Täter wie am Donnerstag handelt, wird durch die Ermittler geprüft.

Während der Durchsuchungsmaßnahmen, bei denen Sprengstoffspürhunde eingesetzt waren, sind keine verdächtigen Gegenstände festgestellt worden. Die Durchsuchung war um 17:45 Uhr beendet. Während der polizeilichen Maßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen rund um den Bereich des Rathauses, da sowohl der Fahrzeugverkehr als auch die Straßenbahnen umgeleitet werden mussten.

Auch in diesem Fall ermitteln die Beamten des Kommissariats 11 wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten gegen den unbekannten Verfasser der E- Mail. Kommt es zur Ermittlung des Täters, so werden diesem auch sämtliche Einsatzkosten in hoher fünfstelliger Höhe in Rechnung gestellt.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (JH)





