Mike Gerhold solo & unplugged 04.01.2019 Kassel – Alt Berliner Destille

Mike Gerhold solo & unplugged

Benedict Elbel solo & unplugged

Ort: Alt Berliner Destille, Wilhelmshöher Allee 258, 34121 Kassel

Beginn 21:00 Uhr

Eintritt: frei

Mike Gerhold feierte in 2017 sein 25 jähriges Bühnenjubiläum.

Das er kein Unbekannter ist zeigt allein seine Historie in der er bereits Auftritte als Supportact von Größen wie SWEET, SLADE, DORO PESCH, SAXON, BARCLAY JAMES HARVEST u.v.a. namhaften Größen vorweisen kann. Neben seiner Band ROCKHEAD ( www.rockhead-kassel.eu ) tourt er aber auch solo und unplugged – alleine mit Gitarre und Gesang bewaffnet und verzaubert sein Publikum durch handgemachte Coversongs des guten alten Rock, die er in seinem eigenen Gewand darbietet.Neben seinen Liveauftritten widmet er sich dem internationalen Musikprojekt „T.A.C.E das bereits Bestnoten in polnischen und britischen Rockmagazinen bekam.

Anheizen wird Benedict Elbel mit aktuellen Hits, ebenfalls solo & unplugged.

