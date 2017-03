17. Existenzgründerwettbewerb Promotion Nordhessen kürte Gewinner im Autohaus Glinicke in Kassel!

Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Am 17.3.2017 wurden im Autohaus Glinicke am Königstor in Kassel die Gewinner des 17. Existenzgründerwettbewerbs Promotion Nordhessen gekürt. Der bundesweite Businessplanwettbewerb Promotion Nordhessen unterstützt seit 1999/2000 junge Unternehmer in der Gründungsphase und gehört deutschlandweit zu den am längsten bestehenden aktiven Businessplanwettbewerben.

Der erste Platz bei den innovativen Gründungen ging dieses Jahr an HIGGS, ein Start up Unternehmen aus München, mit den Preisträgern Glenn Glashagen, Jakob Bodenmüller, Leon Szeli und Lucas Jacobson. Sie haben eine mobile App entwickelt, die es ermöglicht Videos live zu streamen mit Perspektivwechseln, ohne teure Hardware oder Postproduktion, nur via Smartphone oder Tablet.

Diese App basiert auf einer Technologie, die in 3-jähriger Forschungsarbeit am Fraunhofer Institute for Integrated Circuits (IIS) in Nürnberg-Erlangen entwickelt wurde.

Der zweite Platz ging an Privalino (Preisträger: Dr. Nicolai Erbs, Kolja Lubitz), die eine App entwickelt haben, um Kinder geschützt im Internet chatten zu lassen. Dabei wird der Schreibstil in Chats analysiert, um Kinder so vor Gefahren im Internet zu schützen. Dafür verwendet Privalino statistische und semantische Methoden.

Die weiteren Platzierungen:

Platz: Berries Invest – Frankfurt Platz: timeBuzzer – Kassel Platz: puttview – Hamburg, Preisträger: Christoph Pregizer

Der Innovationspreis Mobilitätswirtschaft (Hübner GmbH & Co. KG) ging an Cyface aus Dresden. Preisträger: Armin Schnabel, Dirk Ackner, Dr. Klemens Muthmann.

Cyface ist die erste deutsche Crowdsourcing-Plattform, mit deren Hilfe aktuelle Straßenzustandsdaten mittels Smartphone erfasst werden können.

Den mit 2000 € dotierten Umweltpreis (sera GmbH) konnte Thriving Green aus Regensburg gewinnen. Preisträger: Jens Eckberg, Britta Potthoff, Alexander Zacharuk, Daniel Kotter.

Um einen erfolgreichen Start der Zucht in Kenia zu ermöglichen, wurde von Thriving Green eine spezielle Starklicht-Zuchtanlage entwickelt, um einen speziell an die Wasserbedingungen des Sees und an die starke UV-Strahlung angepassten Organismus mit optimiertem Nährstoffprofil zu erhalten. Durch Vernetzung über das Internet und eine Auswertung morphologischer Daten, die vor Ort gewonnen werden können, soll so der Qualitätsstandard gewährleistet werden.

Mit diesem Projekt möchte die Organisation die Grundlage für die erfolgreiche Einführung einer neuen Agrarkultur zur Produktion eines Lebensmittels schaffen, mit dem die Mangelernährung und den daraus resultierenden Folgen wie hohe Kindersterblichkeit bekämpft werden soll.

Preisträger 2016 (existenzsichernde Gründungen)

Preisträger: Jonathan Debik – Kassel

Kunst und Kultur sind einzigartige Zeugnisse der Geschichte, um diese dauerhaft auch für nachfolgende Generationen zu sichern, will das Debik-Team diese bestmöglich erhalten. Im Fall von Beschädigungen sollen die Kunstwerke ihrem ursprünglichen Erscheinungsbild wieder angenähert werden können. Zielgruppe der angebotenen Dienstleistungen sind Museen, Galerien und private Sammler. Die Konservierung und Restaurierung von Kunstwerken soll auf höchstem wissenschaftlichem und berufsethischem Niveau durchgeführt werden. Dabei soll auf den Richtlinien des „International Council of Museums“ gearbeitet werden.

Besonderer Wert wird dabei auf modernste Techniken und Methoden gelegt. So bietet Debik beispielsweise digitale Zustandserfassungen an.

Wir konnten neben dem Leiter von Promotion Nordhessen Michael Schapiro und Science Park Geschäftsführer Jörg Froharth einige der Preisträger interviewen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei unserem Video.

© 2017 NHR Text (Interview: Y. Schwarze (YS) Video: H.Jacob (JH)

http://www.promotion-nordhessen.de/

http://www.sciencepark-kassel.de/

http://www.glinicke.de/

Diese Slideshow erfordert aktiviertes JavaScript.





Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp



Ähnliche Beiträge