Kassel, den 16.11.2017 Der KSV Hessen Kassel freut sich, ab Dezember 2017 ein ganz besonderes Liebhaberstück anbieten zu können: In Zusammenarbeit mit dem Sponsor des Vereins, der Firma Limox GmbH aus Fuldabrück, entstand eine Sonderedition des Airbus A380-800 im KSV-Design.

Es handelt sich um ein auf 500 Exemplare limitiertes Limox Wings Sondermodell im Maßstab 1:250. Gefertigt ist das detailgetreu lackierte Modell aus qualitativ hochwertigem Kunststoff und mit einem Standfuß ausgestattet. Im Lieferumgang ist daneben auch ein Fahrwerk enthalten. Der KSV-Airbus ist ab Dezember für 19,90 € im Fanshop des Vereins (http://www.ksv-fanshop.de/) und im Fan Point am Friedrichsplatz erhältlich.

Die Limox GmbH spendet den kompletten Erlös aus dem Verkauf der Modelle an den KSV Hessen Kassel. Für Geschäftsführer Stephan Anthonee ist es eine Herzensangelegenheit, den Verein auf diese Weise unterstützen zu können. Der KSV Hessen Kassel ist mit diesem Modell Teil einer Reihe von Flugzeugmodellen, die Limox Wings normalerweise für große Airlines und global agierende Unternehmen produziert.

Ausstattung:

• Modell im Maßstab 1:250

• Modelllänge: 29,2 cm

• Lizensierte Ausgabe von Limox Wings

• Mit spezieller KSV Hessen Kassel-Beklebung

• Separat ausfahrbares Fahrwerk

• Kennung: D-KSV

• Taufname: Kassel

• Besonderheit: Limitiert auf nur 500 Stück

• Material: Kunststoff

(MK)

