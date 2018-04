Ökumenischer Jugendgottesdienst – mit der KVG durch Kassel

Das Kath. Jugendreferat Kassel und die ev. Jugend Kassel laden herzlich zum ökumenischen Jugendgottesdienst in einer fahrenden Straßenbahn ein. Er findet am Sonntag, dem 06. Mai 2018 um 18:00 Uhr statt. Abfahrt und Ankunft wird von der Haltestelle Hessischer Rundfunk sein. Eingeladen sind alle Jugendlichen oder jung gebliebenen, die Lust auf eine andere Art Gottesdienstfeier haben. Der Gottesdienst wird von Jugendlichen für Jugendliche vorbereitet und soll die Chance bieten in der gehetzten Zeit, wo man manchmal auch hinter Sachen herläuft, die Bahn anfährt und man nur in Eile ist, in einer Bahn zu sitzen, die zur Ruhe einlädt.

PM: Bistum Fulda│Nordhessen/Kassel im Auftrag der Bischöflichen Pressestelle Fulda (HJ)

