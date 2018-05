Kassel, 17. Mai 2018. Der Schwimm- und Freizeitbereich des Auebads sind am kommenden Samstag, 19. Mai, für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen. Grund ist das traditionelle, jährlich stattfindende Schwimmfest des TSV 91 Kassel-Oberzwehren. Es wird bereits zum

34. Mal veranstaltet. Wer auf einen Schwimmbadbesuch an der Fulda nicht verzichten möchte, kann den Außenbereich des Bades nutzen. Und auch der Saunabereich ist regulär geöffnet. Außerdem freuen sich die Mitarbeiter der Städtischen Werke im Hallenbad Süd und in den beiden Freibädern in Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen auf Badegäste.

PM: Stadt Kasel (HJ)

