In der vergangenen Nacht wurde in Bad Wildungen in der Stöckerstraße versucht in den dortigen Kindergarten einzubrechen. Unbekannter Täter versuchte zunächst vergeblich die Terrassentür aufzuhebeln. Als er nicht zum Erfolg kam, versuchte er die Scheibe einzuschlagen, was ihm auch nicht gelang. Als das Aufhebeln eines weiteren Fensters wieder nicht gelang, brach er sein Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)