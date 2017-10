Werbung Werbung

Kassel, 30. Oktober 2017. Brückentage in der kühleren Jahreszeit sind klassische Tage für einen ausgedehnten Badbesuch. So auch am Reformationstag, 31. Oktober 2017. Wer am Dienstag baden, schwimmen oder saunieren möchte, kann das in den beiden Kasseler Hallenbädern tun.

Das Auebad öffnet regulär zwischen 10 und 22 Uhr seinen gesamten Innenbereich inklusive Sauna. Lediglich das Frühschwimmen ab 7 Uhr entfällt – wie immer an Feiertagen. Das Hallenbad Süd steht den Badegästen zwischen 10 und 18 zur Verfügung.

OM: Stadt Kassel (HJ)

