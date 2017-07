Werbung Werbung

In der Hugo-Preuß-Straße wechselt die KVG in Höhe des CVJM-Gebäudes in der Woche von Montag, 24. Juli bis Freitag, 28. Juli ein etwa fünf Meter langes Schienenstück aus. Die Arbeiten finden rund um die Uhr statt.

In der Kattenstraße, Ecke Kirchweg, werden von Montag, 24. Juli, bis Freitag, 4. August, Gleis- und Pflasterschäden ebenfalls in Tag- und Nachtschichten beseitigt. Ob Autofahrer in dieser Zeit umgeleitet werden, steht noch nicht abschließend fest.

Die KVG bittet die Anwohner um Verständnis für die damit verbundenen Beeinträchtigungen.

Über kurzfristige Änderungen bei Bussen und Bahnen informiert die KVG via Twitter unter www. twitter.com/KVGinfo. Diese Meldungen sind auch auf der Startseite der KVG-Homepage in der Rubrik „Verkehr und mehr…“ veröffentlicht.

Individuelle Auskünfte bietet das NVV-Servicetelefon unter 0800-939-0800. Informationen gibt es auch in der NVV-App sowie im Internet unter www.kvg.de.

