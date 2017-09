Werbung Werbung

210 mm breit und 525 mm lang: So groß ist der Stimmzettel zur Bundestagswahl 2017 im Wahlkreis 168 – Kassel. Die Wahlbehörde der Stadt Kassel gibt hier weitere nützliche Informationen:



Erststimme und Zweitstimme:

Jede Wählerin und jeder Wähler hat zwei Stimmen – eine Erststimme und eine Zweitstimme. Mit der Erststimme wählt man seine Wahlkreisabgeordnete bzw. seinen Wahlkreisabgeordneten. Hierfür treten im Wahlkreis 168 zwölf Bewerberinnen und Bewerber an. Mit der Zweitstimme setzt man sein Kreuz für die Landesliste. Das Ergebnis der Zweitstimmen ist maßgebend für die Verteilung der Sitze im Bundestag auf die einzelnen Parteien. Hierfür treten in Hessen 18 Parteien an.



Die farbige Markierung am linken Stimmzettelrand:

Der Stimmzettel im Wahlkreis 168 enthält am linken Stimmzettelrand eine orangefarbene Markierung. Die Stimmzettel der umliegenden Wahlkreise haben eine Markierung in einer anderen Farbe. Diese Markierung dient dazu, auf den ersten Blick zu erkennen, ob der Stimmzettel zum eigenen Wahlkreis gehört. Somit soll verhindert werden, dass Wählerinnen und Wählern ein Stimmzettel ausgehändigt wird, der nicht im Wahlkreis 168 gültig ist.



Das Loch im Stimmzettel:

In der rechten oberen Ecke des Stimmzettels befindet sich ein Loch. Dieses dient blinden und stark sehbehinderten Menschen zur Orientierung. Sie haben die Möglichkeit, mit einer Wahlschablone selbst zu wählen und sind somit nicht auf die Hilfe anderer Menschen bei der Wahl angewiesen. Damit die Schablone richtig angelegt werden kann, haben alle Stimmzettel in der rechten oberen Ecke ein Loch, das von den Betroffenen ertastet werden kann.

Die Schablonen werden vom Blinden- und Sehbehindertenbund in Hessen e. V. (BBSH) in Zusammenarbeit mit der Druckerei der Deutschen Blindenstudienanstalt e. V. (Blista) in Marburg hergestellt und vertrieben. Mit jeder Schablone wird eine Audio-CD ausgeliefert, die eine Anleitung zum Gebrauch der Schablone und sämtliche Informationen des Stimmzettels enthält.

Schablone und Audio-CD können von blinden und sehbehinderten Menschen ausschließlich beim BBSH bei folgender Adresse angefordert werden: Blinden- und Sehbehindertenbund in Hessen e. V., Eschersheimer Landstraße 80, 60322 Frankfurt am Main, Telefon: 069/1505-966, Fax: 069/1501-9677, E-Mail: info@bsbh.org.

Die städtische Wahlbehörde weist darauf hin, dass die Schablonen weder bei ihr erhältlich sind, noch am Wahltag in den Wahlbehörden vorrätig sein werden. Interessenten werden daher gebeten, sich rechtzeitig an den BSBH zu wenden.



Besonderheit: Stimmzettel für die repräsentative Wahlstatistik:

Bei der Bundestagswahl werden in einigen Wahlbezirken statistische Daten erhoben. Zu diesem Zweck werden besondere Merkmale auf die Stimmzettel gedruckt. Altersgruppe und Geschlecht werden durch einen in der rechten oberen Ecke des Stimmzettels aufgedruckten Buchstaben (A bis F Männer, G bis M Frauen) und Jahreszahlen markiert. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Wahlbezirke ausreichend viele Wahlberechtigte umfassen und die jeweilige Altersgruppe so groß ist, dass keine Rückschlüsse auf die Stimmabgabe erfolgen können. Aufgedruckt ist beispielsweise „Frau, geboren 1948 bis 1957, L“.

Die Stimmenauszählung am Wahlabend erfolgt nicht nach Altersgruppen, sondern wie in allen anderen Wahllokalen auch ausschließlich nach der Stimmabgabe. Die Auswertung der Daten nimmt das Hessische Statistische Landesamt in Wiesbaden zentral für Hessen vor. Ergebnisse für die einzelnen Wahlbezirke werden nicht erhoben. Das Wahlgeheimnis bleibt in jedem Fall gewahrt.



An der repräsentativen Wahlstatistik beteiligt sind in der Stadt Kassel folgende Wahlbezirke:

0521 – Reformschule

0712 – Olof-Palme-Haus

0926 – Grundschule Kirchditmold

1014 – Valentin-Traudt-Schule

2042 – Ev. Gemeindezentrum Stephanuskirche

91992 – Briefwahlbezirk Niederzwehren 2



In diesen Wahllokalen und bei der Wahlbehörde sind Informationen zu der Datenerhebung erhältlich.



Zum Hintergrund:

Die Bundestagswahl findet am 24. September bundesweit in 299 Wahlkreisen statt. Zum Wahlkreis 168 gehören die Gemeinden und Städte Ahnatal, Espenau, Fuldabrück, Fuldatal, Helsa, Kassel, Kaufungen, Lohfelden, Nieste, Niestetal, Söhrewald und Vellmar.

Weitere Informationen zur Bundestagswahl finden Sie auf den städtischen Internetseiten unter http://www.stadt-kassel.de/politik/wahlen/bundestag/2017/

