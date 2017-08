Werbung Werbung

Nachdem in den letzten Tagen keine größeren Nachrutschungen aufgetreten sind, kann eine Fahrbahnseite der Dennhäuser Straße ab heute Nachmittag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Bauhof wird die Vollsperrung im Laufe des Nachmittags in eine halbseitige Sperrung umbauen, so dass die Stelle des Erdrutsches wieder passiert werden kann. Hierbei ist in Fahrtrichtung Fuldabrück der Vorrang des Gegenverkehrs zu beachten.

Aufgrund der aktuellen Witterung werden die Verkehrsteilnehmer gebeten den gesamten Streckenabschnitt mit Umsicht zu benutzen und vorsichtig zu fahren.

Quelle: Stadt Kassel (JH)





