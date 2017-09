Werbung Werbung

Nach langer Zughörigkeit hat das Präsidium des Deutschen Städtetages am Dienstag im Kasseler Rathaus Bertram Hilgen verabschiedet. Kassels Ex-Oberbürgermeister (2005 bis 2017) war in maßgeblichen Funktionen in der Interessenvertretung der Kommunen der Bundesrepublik tätig.

Für sein Wirken in dem Gremium bedankte sich die Präsidentin des Deutschen Städtetages, Ludwighafens Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse, bei Hilgen. Er war von 2005 bis 2017 im Präsidium vertreten und gehörte auch dem mit eigenen Entscheidungskompetenzen ausgestatteten Hauptausschuss an. Von 2014 bis 2017 sprach er für die SPD-Gruppe. Zwei Jahre lang war er zudem Präsident des Hessischen Städtetages (2014 bis 2016).

Auch Persönliches fand bei der Verabschiedung Beachtung, so Hilgens große Leidenschaften fürs Bergsteigen (unter anderem im Himalaya) und für Oldtimer, darunter sein alter Porsche und ein Heinkel-Motorrad aus Bertram Hilgens Geburtsjahr 1954. Als Erinnerung überreichte Dr. Lohse ihm das traditionelle Tablett mit den eingravierten Namen der Präsidiumsmitglieder.

Stimme der kommunalen Selbstverwaltung auf staatlicher Ebene

Der Deutsche Städtetag vertritt die kommunale Selbstverwaltung. Er nimmt die Interessen der Städte gegenüber Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat, Europäischer Union und zahlreichen Organisationen wahr. Er berät seine Mitgliedsstädte und informiert sie über alle kommunal bedeutsamen Vorgänge und Entwicklungen. Außerdem sieht er seine Aufgabe darin, den Erfahrungsaustausch zwischen seinen Mitgliedern herzustellen und zu fördern.

