Quartiersrundgang: Von der Hohenzollernstraße zu Kassels neuem Boulevard



Über die aktuelle Situation und weitere Planungen für die Zukunft hinaus vermittelt die Führung des Stadtbüros auch historische Einblicke in die Geschichte des ehemaligen Hohenzollernviertels sowie die Wiederaufbauplanungen der 1950er Jahre und deren Realisierung. Im Anschluss an die Donnerstags-Führungen besteht nach Abschluss der Führung die Möglichkeit in der Weinhandlung Bremer das Gesehene und Erlebte zu vertiefen.



Donnerstag, 14. September, 17.30-19.00 Uhr

Treffpunkt: Ständeplatz, vor der Bäckerei

