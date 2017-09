Werbung Werbung

5.10.2017, 17.00 Uhr, DRK in Hessen Volunta gGmbH

Königsplatz 53, 34117 Kassel

Informationen rund um das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ),das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) und die Auslandsfreiwilligendienste bietet die hessische Rotkreuztochter Volunta für Schüler, Eltern und Lehrer. Ein Freiwilligendienst kann Jugendlichen richtig viel bringen und ist ein schönes Plus im Lebenslauf. Das Angebot ist breitgefächert. So werden junge Leute als Helfer in Kindergärten oder Schulen, in Krankenhäuser und Seniorenheimen beim Rettungsdienst oder in der Flüchtlingshilfe gebraucht, sogar in Museen, im Umwelt- und Tierschutz werden Freiwillige eingesetzt. Wer seine Zukunft nicht dem Zufall überlassen will, besucht die Infoveranstaltung in Kassel.

