Aufgrund der Fahrbahndeckenerneuerung ist die K6 (Zufahrt zum Herkules) von Montag, 9. April, bis voraussichtlich Montag, 30. April, nur eingeschränkt befahrbar.

Die Arbeiten werden abschnittsweise durchgeführt, sodass sich Fahrbahnverengungen ergeben, die Straße aber weiterhin befahrbar bleibt.

Während der Asphaltierungsarbeiten am 18. und 19. April muss die K6 für den Verkehr voll gesperrt werden. Der Herkules sowie die dort ansässigen Gastronomiebetriebe können an diesen Tagen nicht angefahren werden. Aufgrund von Rangiervorgängen kann es in dieser Zeit punktuell auch zu Einschränkungen in der Befahrbarkeit der Ehlener Straße kommen.

Die Straßenverkehrsbehörde bittet die Verkehrsteilnehmer, diese Baustelle bei der Planung ihrer Fahrten zu berücksichtigen.

PM: Stadt Kassel (HJ)

