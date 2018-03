Werbung für die Jugendfeuerwehren in Kassel macht jetzt ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr: Der Mannschaftstransportwagen, der bei der Freiwilligen Feuerwehr Niederzwehren stationiert ist, wurde zu diesem Zweck mit Motiven der Werbe- und Imagekampagne der Hessischen Jugendfeuerwehr beklebt. Beide Seiten des Transporters werden nun von den Comic-Helden „Captain Firefighter“ und „Hydro-Girl“ geziert, die als trendige Protagonisten für die Kampagne der Landesjugendfeuerwehr kreiert worden waren.

„Mit diesem mit modernen und jugendgemäßen Motiven beklebten Kleinbus wollen wir auf die Arbeit der Jugendfeuerwehren in unserer Stadt aufmerksam machen und bei den Jugendlichen Interesse am Mitmachen in einer unserer sieben Jugendwehren wecken“, erklärt Kassels Brandschutzdezernent Dirk Stochla. „Denn junge Menschen sind die wichtigste Nachwuchsquelle für die Einsatzabteilungen unserer Freiwilligen Feuerwehren.“

Die Idee, die Imagekampagne der Landesjugendfeuerwehr auf dieser Weise in Kassel aufzugreifen, hatte Darius Schlaudraff, der sich als Jugendwart in der Freiwilligen Feuerwehr Niederzwehren engagiert. Zusammen mit der Amtsleitung der Feuerwehr, dem Stadtbrandinspektor und dem Abteilungsleiter Technik wurde besprochen, wie die Idee Wirklichkeit werden kann.

Eine technische Durchsicht des 19 Jahre alten Mannschaftstransportwagens ergab, dass das Fahrzeug noch in einem guten Zustand ist und es sich lohnt, in dessen Aufwertung zu investieren. Da es sich um ein elfenbein-farbenes ehemaliges Katastrophenschutzfahrzeug handelt, wurde der Kleinbus zunächst weiß lackiert und im Design der Feuerwehr Kassel mit leuchtroten Folien beklebt. Anschließend wurde auf beiden Seiten ein Motiv von „Captain Firefighter“ und „Hydro-Girl“ aufgeklebt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 7000 Euro, an denen sich die Landesjugendfeuerwehr mit 250 Euro beteiligt.

„Somit wurde das Fahrzeug sowohl in seinem Wert, als auch für den Feuerwehrdienst deutlich aufgewertet“, erklärt Norbert Schmitz, der Leiter der Feuerwehr Kassel. Und Stadtbrandinspektor Jörg Straßer ergänzt: „Im Sinne der Nachwuchswerbung für die Kasseler Jugendfeuerwehren ist die Investition der Stadt Kassel in das Fahrzeug gut angelegtes Geld.“

„Unsere Jugendfeuerwehren sind eine wichtige Institution, um Werte wie Teamwork, Toleranz sowie Respekt zu vermitteln und um Verantwortung für sich selbst, die Gruppe oder für ein bürgerschaftliches Engagement zu übernehmen“, erklärt Brandschutzdezernent Stochla. „Ich danke daher allen Jungen und Mädchen in unseren Jugendwehren sowie deren Betreuerinnen und Betreuern für ihr Engagement. Und den Feuerwehrleuten in Niederzwehren für ihre tolle Idee, den Bus zum rollenden Imageträger für unsere Jugendwehren zu machen.“

PM: Stadt Kassel (HJ)

