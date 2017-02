FOTOAUSSTELLUNG PEOPLE AND NUDES – BIG PRINTS

Werbung Werbung



Eine ganz besondere Ausstellung.

18 Lokale Fotografen zeigten 28 großformatige Schwarz-Weiß-Fotografien in 150 x 100 cm am Wochenende in der Ausstellungshalle Südflügel im KulturBahnhof Kassel.

Die fotografische Kurzausstellung mit dem Titel – PEOPLE AND NUDES BIG PRINTS, zeigte 28 großformatige Schwarz-Weiß-Fotos in den Abmessungen 150 x 100 cm von 18 Fotografen aus Nordhessen und Südniedersachsen.

Die gezeigte Werkschau umfasste fotografische Arbeiten aus den Aufnahmebereichen Fotojournalismus, Streetfotografie, inszenierter Peoplefotografie und der klassischen Aktfotografie.

Im Mittelpunkt der ausgestellten Fotografien stand das Thema „ Menschen“ und derer Abbildung in einer Situation, Umgebung oder derer Interaktion.

Die Präsentation der Fotos in Schwarz-Weiß betont die Formen, Strukturen und Konturen der Motive.

Durch eine Gegenüberstellung der Fotografien mit ihren unterschiedlichen Bildinhalten in der Ausstellung werden sowohl Parallelen, als auch Gegensätze in den Aufnahmebereichen deutlich und ermöglichen die Betrachtung in neuen Zusammenhängen.

Teilnehmende Fotografen sind Matthias Leberle, Ralf Knackstedt, Volker Lewe, Christophe Guerry,

Ulf Brockmann, Susanne Becker, Corinna Kühn, Roland Vollmar, Frank Gerhold, Heiko Trachsel,

Dennis Steinberg, Mario Linke, Markus Meiritz, Laura Gerhold, Britta Rausch, Oxana Köhler, Frank Zitzmann, Manuel Gomera Deaño.

Was war das außergewöhnliche an dieser Ausstellung? Neben der Qualität der Fotos und ihrer Präsentation war es die besondere Stimmung vor Ort. Viele der ausstellenden Fotografen erklärten ihre Bilder, gaben Tipps und beantworteten Fragen. Zu oft herrscht in Nordhessen die Devise:“ Ich weiß was, was du nicht weißt und das ist gut so.“ Das bezieht sich auf Tricks, Models, Locations und alles, was einen anderen Fotografen ( Konkurrenten) weiter bringen könnte.

Sogar anwesende Models stellten sich spontan in Pose und zeigten ihre Veränderbarkeit. Anne Perenna stellte sich zum Beispiel vor ihr von Roland Vollmar ausgestelltes Foto ………….. und schon entstand eine neue Komposition.

Schade, dass diese Fotoausstellung nur an 2 Tagen präsentiert wurde. Vielleicht findet sich noch eine andere Location für eine 2. Auflage.

Info: N.Nossek /M. Kittner Fotos: M.Kittner

( Die einzeln abgebildeten Fotos der Ausstellung sind von Frank Zitzmann, Frank Gerhold und Markus Meiritz )





