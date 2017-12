Das Kath. Jugendreferat Kassel und die ev. Jugend Kassel laden herzlich zur ökumenischen Andacht zum Friedenslicht am 17.12.17 um 18 Uhr ein.

Wie auch in den letzten Jahren bringen die Pfadfinder das Friedenslicht von Fulda nach Kassel. Um 18.00 Uhr trifft das Licht in Kassel am Hauptbahnhof ein, wo eine ökumenische Andacht, organisiert von dem kath. Jugendreferat Kassel und der Ev. Jugend Kassel, stattfindet. Jeder ist eingeladen, das Licht mit nach Hause zu nehmen und auch in der eigenen Gemeinde zu verteilen. Bitte eine Laterne mitbringen.

PM: Katholisches Jugendreferat Kassel (hj)

