Die Redaktion der Nordhessen Rundschau wünscht allen Lesern frohe Weihnachten, erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr! Wir freuen uns, Sie auch im Jahr 2017 stets mit aktuellen Berichten aus der Region Nordhessen zu versorgen!

Das Weihnachtsfest

Vom Himmel bis in die tiefsten Klüfte ein milder Stern herniederlacht; vom Tannenwalde steigen Düfte und kerzenhelle wird die Nacht. Mir ist das Herz so froh erschrocken, das ist die liebe Weihnachtszeit! Ich höre fernher Kirchenglocken, in märchenstiller Herrlichkeit. Ein frommer Zauber hält mich nieder, anbetend, staunend muss ich stehn, es sinkt auf meine Augenlider, ich fühl’s, ein Wunder ist geschehn.

Theodor Fontane





