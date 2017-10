Werbung Werbung

In der Loßbergstraße und der Harleshäuser Straße stehen in den kommenden beiden Wochen Kanalarbeiten an. Darauf weist die Straßenverkehrsbehörde hin. Betroffen sind die Loßbergstraße stadteinwärts zwischen Harleshäuser Straße und Bruchstraße sowie die Harleshäuser Straße zwischen Reisstraße und „Auf der Schubach“ in beiden Richtungen.

Die Arbeiten beginnen am Montag, 23. Oktober und dauern voraussichtlich bis Freitag, 3. November. Beide Straßen bleiben in beide Richtungen befahrbar. Allerdings sind mehrere Male sogenannte Verschwenkungen notwendig, die erhöhte Aufmerksamkeit erfordern. Zudem ist aus Sicherheitsgründen die Geschwindigkeit weitgehend auf 30 km/h reduziert.

Im Mai und Juni waren bereits die Kanalschächte dort erneuert und repariert worden. Jetzt folgt die eigentliche Kanalsanierung. Die Straßenverkehrsbehörde bittet die Verkehrsteilnehmer, diese Baustelle bei der Planung ihrer Fahrten zu berücksichtigen.

PM: Stadt Kassel (HJ)





Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp