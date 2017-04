Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Wegen Kanalbauarbeiten in der Henkelstraße und dem erforderlichen Anschluss an den Kanal in der Holländischen Straße muss die rechte Spur in der Holländischen Straße in Höhe der Henkelstraße stadtauswärts von Dienstag, 18. April, bis voraussichtlich Freitag, 12. Mai, für den Verkehr gesperrt werden.

Die Straßenverkehrsbehörde bittet die Verkehrsteilnehmer, diese Baustelle bei der Planung ihrer Fahrten zu berücksichtigen.

Quelle: Stadt Kassel (JH)





Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp



Ähnliche Beiträge