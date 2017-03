Kassel-Oberzwehren: Raubüberfall auf Pizza-Boten; Polizei bittet um Zeugenhinweise

Werbung Werbung



Kassel (ots) – Am gestrigen Samstagabend wurde gegen 21:40 Uhr ein 72-jähriger Pizzabote von einem bisher noch unbekannten Mann beraubt.

Nach ersten Ermittlungen hatte gegen 21:10 Uhr ein Pizzabringdienst aus der Altenbaunaer Straße in Kassel den Auftrag erhalten, zwei Pizzen in die Theodor-Haubach-Straße 10 in Kassel zu liefern.

Vor Ort angekommen hatte der 72-jährige Pizzabote sein Fahrzeug auf einem Parkplatz gegenüber der Lieferadresse abgestellt und am betreffenden Klingelschild geläutet. Da ihm jedoch nicht geöffnet wurde und auch eine telefonische Rückfrage beim Besteller nicht möglich war, begab er sich zurück zu seinem Fahrzeug.

Etwa auf halbem Weg zum Fahrzeug kam ihm plötzlich eine dunkel gekleidete und mit einer Sturmhaube maskierte Person entgegen und stellte sich ihm in den Weg. Die Person hielt ein Messer in der Hand und forderte mehrfach „Geld her, Geld her“.

Der Pizzabote stellte daraufhin die Box mit den Pizzen auf den Boden und händigte das darauf liegende Portemonnaie dem unbekannten Täter aus. Dieser flüchtete anschließend in Richtung Spielplatz und verschwand.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 175-180 cm groß, schlanke Statur, trug dunkle Bekleidung. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen, gestrickten Sturmhaube mit zwei Sehschlitzen und einem Mundloch maskiert und einem Messer bewaffnet.

Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo bitten nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (JH)





