Kassel (ots) – In der vergangenen Nacht machten sich Unbekannte an der Wolfhager Straße in zwei verschiedenen Fällen an Fahrrädern zu schaffen. In einem Fall entwendeten zwei Männer ein vor einem Mehrfamilienhaus angeschlossenes Fahrrad, im zweiten Fall ertappte der Besitzer eines Mountainbikes einen Dieb beim Knacken des Schlosses, noch bevor dieser das Fahrrad entwenden konnte. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist derzeit unklar. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Operativen Einheit der Kasseler Polizei erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung der Fälle, Hinweise auf die Täter aus der Bevölkerung zu bekommen.

Der erste Fall hatte sich gegen 23 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus an der Wolfhager Straße, Ecke Siemensstraße ereignet. Der Besitzer des dort angeschlossenen weißen Fahrrads der Marke „Zündapp“, Modell „Silver Series“, im Wert von ca. 200,- Euro war durch Geräusche vor dem Haus wach geworden. Beim Blick aus dem Fenster hatte er zwei Unbekannte beobachtet, die das Schloss seines Fahrrads gewaltsam aufbrachen und anschließend mit dem Rad vom Tatort in unterschiedliche Richtungen flüchteten. Bei beiden Tätern soll es sich um ca. 20 bis 25 Jahre alte Männer mit dunklen Jogginganzügen gehandelt haben, die Russisch miteinander sprachen.

Später in der Nacht, gegen 3:40 Uhr, versuchte ein Unbekannter das Schloss eines weißen Mountainbikes im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Ecke zur Witzenhäuser Straße aufzubrechen. Auch in diesem Fall verursachte der Täter dabei jedoch laute Geräusche, auf die der im Haus wohnende Fahrradbesitzer aufmerksam wurde. Beim Blick aus der Wohnung sah das Opfer im Flur den dunkelgekleideten Täter, der einen weißen Stoffbeutel und einen Bolzenschneider in den Händen trug. Der Unbekannte ergriff daraufhin sofort die Flucht durch die offenstehende Hintertür des Hauses in Richtung Witzenhäuser Straße. Der Fahrradbesitzer eilte dem Täter zwar noch nach, konnte ihn aufgrund seines Vorsprungs jedoch nicht mehr einholen.

Die Ermittler der Operativen Einheit bitten Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen weißen Zündapp-Fahrrads geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (JH)





