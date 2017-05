Werbung Werbung



Gewinnspiel zur Gartenkultur

Das wird ein Ereignis: Kassel feiert zum ersten Mal seine großartigen Parks und Anlagen mit Genuss und Kultur – und mit Ihnen! Besuchen Sie am Wochenende der Kasseler Gartenkultur die Parks und Gärten der documenta-Stadt und nehmen Sie an unserem großartigen Gewinnspiel teil!

Als erster Preis winkt eine tolle Reise nach Berlin mit Übernachtung im Fünf-Sterne-Hotel „The Westin Grand Berlin“ inkl. Bahnanreise 1. Klasse für zwei Personen. Außerdem gibt es noch weitere tolle Preise zu gewinnen wie z.B. zwei Eintrittskarten für das Krimidinner in der Orangerie, einen „Kulinarischen Abend-Spaziergang“ für zwei, Tageskarten für die documenta und vieles mehr.

Holen Sie sich eine Gewinnspielkarte und sammeln Sie auf ihr in mindestens 5 von 9 Parks und Gärten Stanz-Markierungen. Die ausgefüllte Gewinnspielkarte werfen Sie dann bis 14. Mai, 15.00 Uhr in eine unserer Gewinnspielboxen ein. Diese finden Sie an einem Stand unserer Partner in jedem teilnehmenden Park und Garten oder an dem Infostand von Kassel Marketing im Bergpark Wilhelmshöhe. Die Auslosung findet am Sonntag den 14. Mai um 18.00 Uhr im Stadthallengarten statt.

Ausführliche Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie auf der Gewinnspielkarte.

Die Gewinnspielkarten gibt es an beiden Veranstaltungstagen neben den Gewinnspielboxen oder im Vorfeld bei den Tourist Informationen und in den CityRacks von LoPo Media im Kasseler Stadtgebiet.

Anreise während der Kasseler Gartenkultur

Aufgrund der zu erwartenden hohen Besucherzahl während der Kasseler Gartenkultur empfehlen wir die Nutzung des ÖPNV. Zusätzlich stellt Kassel Marketing den Besuchern einen kostenlosen Shuttlebus-Service zur Verfügung. Die speziell gekennzeichneten Shuttlebusse fahren am Samstag 11.30 – 22.30 Uhr und am Sonntag 11.30 – 18.30 Uhr im 20-Minuten-Takt zwischen den einzelnen Stationen.

Die Haltestellen sind:

Bergpark/Parkplatz Ochsenallee

Kongress Palais Kassel/Stadthalle

Bosestraße/Botanischer Garten

Orangerie/Karlsaue

Buga-Gelände/Seglergaststätte

Quelle: Kassel Marketing GmbH (JH)





