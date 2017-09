Werbung Werbung

Buntes Programm auf dem Stadionvorplatz

Am 3. Oktober ist Familientag im Auestadion

Am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, spielt der KSV zuhause gegen den SC Freiburg II. Anpfiff ist um 14.00 Uhr im Auestadion. Zu diesem Feiertagsspiel öffnet der Verein die Osttribüne im Stadion und bietet Familien ein besonderes Angebot: Zum Preis von 20,- Euro können 4 Karten für dieses Spiel auf der Osttribüne erworben werden. Das Angebot umfasst 2 Karten für Erwachsene und 2 Karten für Kinder bis einschließlich 12 Jahren.

Daneben gibt es ein spezielles Angebot für Gruppen: Zum Preis von 85,- Euro kann eine Gruppenkarte erworben werden. Die Gruppenkarte ist für 15 Personen (Erwachsene oder Kinder) gültig. Zusätzliche Karten zu beiden Paketen können zum Preis von 3,- Euro für die Kinderkarte, 10,- Euro für die reguläre Karte und 9,- Euro für die ermäßigte Karte erworben werden.

Programm auf dem Stadionvorplatz

Vor dem Spiel wird von 10-14 Uhr auf dem Stadionvorplatz ein buntes Programm für Groß & Klein angeboten. So öffnet der Löwentreff, der neue Treffpunkt für Fans, Mitglieder und Stadionbesucher, nicht wie üblich zwei Stunden vor Anpfiff, sondern ist bereits ab 10 Uhr für Sie da um Sie mit Getränken zu versorgen.

Daneben erwartet Sie ein Glücksrad, bei dem attraktive Preise gewonnen werden können, und eine Riesenseifenblasen-Show. Die jüngeren Fans können Luftballonfiguren formen, an lustigen Familienspielen mit Clown Konrad teilnehmen oder auf die Mini-Torwand des KSV schießen. Natürlich ist auch das neue Maskottchen Totti mit vor Ort. Ermöglicht wird dieses Programm von Herrn Wolfgang Schreiber von Nautilus Kinderspaß (http://www.nautiluskinderspass.de/) dem der herzliche Dank für diese Unterstützung gilt.

Tickets

Bei Einzelbuchungen für die Osttribüne an diesem Spieltag liegen die Preise bei 4,- Euro für die Kinderkarte, 13,- Euro für die reguläre Karte und 11,- Euro für die ermäßigte Karte.

Die Familientickets sind online unter tickets.ksv-hessen.de erhältlich. Bei der Buchung müssen je zwei Tickets Osttribüne und zwei Tickets Osttribüne Kinder in den Warenkorb gelegt werden, anschließend wird automatisch der Preis von 20,- Euro berechnet. Auch für jedes zusätzliche Ticket Osttribüne in diesem Bestellvorgang errechnet das Ticketsystem automatisch den vergünstigten Preis. Aus technischen Gründen kann pro Warenkorb immer nur ein Familienticket mit 4 Karten gebucht werden. Sollten Sie mehrere Familientickets erwerben wollen, lösen Sie bitte jeweils eine neue Bestellung aus.

Auch beim Gruppenticket errechnet das Ticketsystem automatisch den korrekten Preis, sobald 15 Tickets oder mehr für die Osttribüne im Warenkorb sind.

Die Familientickets sind zudem in der Geschäftsstelle des KSV zu den bekannten Öffnungszeiten und bei den Vorverkaufsstellen des Vereins erhältlich und können am Spieltag an der Hauptkasse vor der Haupttribüne an Kasse 1 erworben werden. Gruppenkarten sind am Spieltag nicht an der Hauptkasse erhältlich, sondern müssen im Voraus auf der Geschäftsstelle oder über das online Ticketsystem erworben werden.

(MK)





