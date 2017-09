Werbung Werbung

KSV Hessen Kassel – SC Freiburg II

Am 3. Oktober ist Familientag im Auestadion

Kassel, den 06.09.2017 Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, spielt der KSV zuhause gegen den SC Freiburg II. Anpfiff ist um 14.00 Uhr im Auestadion. Zu diesem Feiertagsspiel öffnet der Verein die Osttribüne im Stadion und bietet Familien ein besonderes Angebot: Zum Preis von 20,- Euro können 4 Karten für dieses Spiel auf der Osttribüne erworben werden. Das Angebot umfasst 2 Karten für Erwachsene und 2 Karten für Kinder bis einschließlich 12 Jahren.

Daneben gibt es ein spezielles Angebot für Gruppen: Zum Preis von 85,- Euro kann eine Gruppenkarte erworben werden. Die Gruppenkarte ist für 15 Personen (Erwachsene oder Kinder) gültig. Dieses Angebot richtet sich beispielsweise an (Jugend)Mannschaften anderer Vereine. Der KSV Hessen Kassel würde sich freuen, die Mannschaften der Vereine, gegen die er auf der „Tour de Nordhessen“ gespielt hat, zu diesem Spiel im Auestadion zu begrüßen.

Zusätzliche Karten zu beiden Paketen können zum Preis von 3,- Euro für die Kinderkarte, 10,- Euro für die reguläre Karte und 9,- Euro für die ermäßigte Karte erworben werden.

Bei Einzelbuchungen für die Osttribüne an diesem Spieltag liegen die Preise bei 4,- Euro für die Kinderkarte, 13,- Euro für die reguläre Karte und 11,- Euro für die ermäßigte Karte.

Die Familientickets sind online unter tickets.ksv-hessen.de erhältlich. Bei der Buchung müssen je zwei Tickets Osttribüne und zwei Tickets Osttribüne Kinder in den Warenkorb gelegt werden, anschließend wird automatisch der Preis von 20,- Euro berechnet. Auch für jedes zusätzliche Ticket Osttribüne in diesem Bestellvorgang errechnet das Ticketsystem automatisch den vergünstigten Preis. Aus technischen Gründen kann pro Warenkorb immer nur ein Familienticket mit 4 Karten gebucht werden. Sollten Sie mehrere Familientickets erwerben wollen, lösen Sie bitte jeweils eine neue Bestellung aus.

Auch beim Gruppenticket errechnet das Ticketsystem automatisch den korrekten Preis, sobald 15 Tickets oder mehr für die Osttribüne im Warenkorb sind.

Die Familientickets sind zudem in der Geschäftsstelle des KSV zu den bekannten Öffnungszeiten und bei den genannten Vorverkaufsstellen erhältlich und können am Spieltag an der Hauptkasse vor der Haupttribüne an Kasse 1 erworben werden. Gruppenkarten sind am Spieltag nicht an der Hauptkasse erhältlich, sondern müssen im Voraus auf der Geschäftsstelle oder über das online Ticketsystem erworben werden.

Vorverkaufsstellen:

Fan Point Kassel Sven Bertel

Friedrichsplatz 8

34117 Kassel

Öffnungszeiten:

Montag bis Mittwoch von 10:09 bis 18:09 Uhr

Donnerstag und Freitag von 10:09 bis 19:09 Uhr

Samstags von 10:09 bis 15:09 Uhr

Kassette

Ludwig-Mond-Straße 115

34121 Kassel

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 13:00 Uhr und von 14:30 bis 18:00 Uhr

Freitags von 08:00 bis 18:00 Uhr

Samstags von 08:00 bis 13:00 Uhr

Sport Matejcek

Brückenstraße 22

37213 Witzenhausen

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag von 09:00 bis 13:00 Uhr

Mo., Di., Do., Fr. von 15:00 bis 18:00 Uhr

Schublädchen Hildebrandt

Marktplatz 3

34225 Baunatal

Telefon 0561/493392

facebook.com/Schublaedchen

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 08:30-18:00 Uhr

Samstag 08:30-13:00 Uhr

JASCHKO Werbung & Druck

Robert-Wetekam-Str. 1

34454 Bad Arolsen

Telefon 05691/911258

www.jaschko-werbung.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 9:00-17:00 Uhr

Freitag 9:00-14:00 Uhr

(MK)





