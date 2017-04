Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Kassel (ots) – Am gestrigen Donnerstagnachmittag erschien ein bislang unbekannter Betrüger am Gartenzaun einer hochbetagten Seniorin aus Obervellmar und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Der Unbekannte forderte Geld wegen bislang unbezahlter Wasserkosten und ergaunerte 150,- Euro Bargeld von der überrumpelten Rentnerin. Die für Betrugsdelikte zuständigen Beamten des Kommissariats 23/24 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Es soll sich bei dem Betrüger um einen ca. 1,75 Meter großen, 35 bis 40 Jahre alten Mann mit normaler Statur, dunklen kurzen Haare und südländischem Äußeren gehandelt haben, der Deutsch ohne Akzent sprach, ein gepflegtes Aussehen hatte und mit einem grauen Pullover und Jeanshose bekleidet war.

Die Seniorin war gestern gegen 16 Uhr bei Arbeiten im Garten hinter ihrem Haus an der Heckershäuser Straße von dem Täter angesprochen worden. Der Betrüger hatte sich offenbar aus Richtung des Fußwegs zwischen Grundschule und Kindergarten dem Grundstück der Rentnerin angenähert und sich am Gartenzaun als vermeintlicher Wasserwerker ausgegeben. Eingeschüchtert von der vehementen Forderung des Mannes über 650,- Euro wegen der angeblich noch ausstehenden Wasserkosten, holte die hochbetagte Frau ihr gesamtes spontan verfügbares Bargeld von 150,- Euro aus dem Haus und übergab es dem Täter. Anschließend folgte der falsche Wasserwerker dem Opfer sogar noch ins Haus, blieb dort aber nicht unbeobachtet und machte offenbar keine weitere Beute. Der Betrüger verließ das Haus der Seniorin schließlich durch die Haustür und flüchtete auf der Heckershäuser Straße in Richtung Grundschule. Zuvor hatte der Täter dem Opfer noch angekündigt, am Freitagvormittag den Rest der Schulden bei ihr einzutreiben, war jedoch heute bislang nicht mehr erschienen.

Die Ermittler des Kommissariats 23/24 bitten Zeugen, die gestern Nachmittag im Bereich der Heckershäuser Straße möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (JH)





Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp



Ähnliche Beiträge