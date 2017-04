Werbung Werbung



Kassel (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in Niedervellmar mehrere Autos auf und suchten in den Fahrzeugen nach Wertsachen. Dabei machten die Einbrecher jedoch nur in einigen Fällen und vergleichsweise geringe Beute und ließen ein Großteil des Diebesguts aus unbekannten Gründen sogar in der Nähe der Tatorte zurück. Die mit den Fällen betrauten Ermittler der Operativen Einheit der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die im Laufe der Nacht zum Sonntag möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Im Laufe des Sonntags meldeten sich mehrere Fahrzeugbesitzers aus Niedervellmar beim zuständigen Polizeireviers Nord in Vellmar, deren Wagen offenbar in der Nacht aufgebrochen worden waren. Bislang sind der Kasseler Polizei acht Taten bekannt. Die Tatorte liegen in drei Fällen in der Straße „In der Aue“, zwei Mal im „Grünen Weg“, zwei Mal in der „Wolfsbreite“ und in der Straße „Hasenäcker“. Betroffen waren jeweils Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller und Modelle. Der oder die Täter hatten entweder eine Scheibe der Pkw eingeschlagen oder mit Werkzeug Türschlösser der Wagen aufgebrochen.

Dabei machten sie in vier Fällen nach derzeitigem Sachstand gar keine Beute und entwendeten aus den übrigen vier Autos ein Navi, einen Autoradio, Werkzeug, Cola-Flaschen sowie Tüten mit Bekleidung und zwei Tablets. Am Sonntagmorgen fand eine Anwohnerin der Ihringshäuser Straße in Vellmar auf ihrem Grundstück mehrere Tüten, die mit mutmaßlichem Diebesgut gefüllt waren. Wie die Beamten des Reviers Nord feststellten, befand sich unter diesen Gegenständen auch das aus einem Wagen „In der Aue“ entwendete Navi sowie die Tüten mit Bekleidung und den Tablets aus einem Auto in der Straße „Hasenäcker“. Warum der oder die Täter die Tüten auf dem fremden Grundstück in der Ihringshäuser Straße zurückließen, ist derzeit unklar. Die Ermittlungen zur Herkunft der anderen dort aufgefundenen Gegenstände dauern derzeit an.

Die mit den Ermittlungen betrauten Beamten der Operativen Einheit bitten Zeugen, die Hinweise auf die Täter der Auto-Aufbrüche geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen





