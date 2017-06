Werbung Werbung



Ab 1. Juli 2017 wird die Haltestelle Westring in der Holländischen Straße (derzeit in Höhe der Jet-Tankstelle) etwa 200 Meter an den Straßenrand in Höhe der Tram-Haltestelle „Halitplatz/Ph.-Schiedemann-Haus“ verlegt und übernimmt damit auch diesen Haltestellennamen. Hintergrund ist die bessere Möglichkeit für Fahrgäste, die Holländischen Straße zu überqueren. In diesem Zusammenhang wird die Haltestelle Struthbach am Straßenrand zwischen Eisenschmiede und Wiener Straße ersatzlos aufgegeben. Diese Haltestelle wurde nur von 3 bis 5 Personen am Tag genutzt, bietet aber weder einen sicheren Zugang, noch eine gesicherte Querung der Holländischen Straße. Fahrgäste, die die Haltestellen Hegelsbergstraße, Wiener Straße oder Hauptfriedhof von der Linie 100 aus erreichen möchten, können zukünftig an den Haltestellen „Holländischer Platz“ oder „Holländische Straße“ von der Linie 100 auf zahlreiche Tramlinien umsteigen.





