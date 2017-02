„Lohfeldener Rüssel“: Unbekannte schlitzen Lkw-Planen auf und entwenden Ladung; Zeugen gesucht

Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Kassel (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der Tank- und Rastanlage „Lohfeldener Rüssel“ Ladung aus gleich drei Lastzügen. Reifen, Kaffee und Hifi-Geräte fielen dabei den Tätern in die Hände. Die Kasseler Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Kassel-Ost berichten, schliefen die jeweiligen Fahrer der auf dem Parkplatz abgestellten Lastzüge während der Diebstähle. Erst am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr fielen den Brummifahrern die Einschnitte an den Planen ihrer Lkws und die fehlende Ladung auf. Aus einem Lastzug einer niederländischen Spedition fehlen insgesamt vier Kartons mit Verstärkern, Tunern und anderen Hifi-Geräten. Aus einem tschechischen Lkw hatten die Täter fünf neue Autoreifen und aus einem Fahrzeug einer Spedition aus Brandenburg zwei Kartons mit einem Dutzend Päckchen Kaffee gestohlen. Hinweise auf die Täter liegen den Ermittlern bislang nicht vor. Die für Diebstähle zuständigen Beamten der Operativen Einheit Kassel bitten nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel.: 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Nordhessen (JH)





Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp



Ähnliche Beiträge