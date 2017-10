Werbung Werbung

Die Ausfahrt vom Parkplatz Karlsplatz bzw. aus der Oberen Karlsstraße am Rathaus ist in der kommenden Woche nur über die Fünffensterstraße möglich. Darauf macht die Straßenverkehrsbehörde aufmerksam.

Grund sind Reparaturarbeiten an einem Kanalschacht in Höhe von Café Nenninger, die am Montag, 16. Oktober, beginnen. Sie erfordern dort eine Einbahnregelung. Die Zufahrt kann aber wie üblich erfolgen, also auch vom Steinweg aus über die Friedrichstraße.

Planmäßig dauern die Arbeiten bis Freitag, 20. Oktober.





Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp