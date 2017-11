Orden verteilt und Rathausschlüssel zurück gegeben

KASSEL. Der Karneval kann beginnen. Die Kasseler Karnevalisten haben sich auf den kommenden Samstag eingestimmt, wenn am 11.11. wieder die „Fünfte Jahreszeit“ beginnt. Traditionell trifft sich der Festausschuss der „Gemeinschaft Kasseler Karnevalgesellschaften“ (GKK) am Freitag vor dem 11.11. mit den Trägern des Herkules-Ordens in Gold und aller Vereine und Ehrengästen zum Ordensfest. „Das Ordensfest hat den Zweck, die Herkules-Orden in Bronze, Silber und Gold an den Mann bzw. die Frau zu bringen.“, so Lars Reiße, Präsident der GKK. Der „Herkules“-Orden wurde 1964 gestiftet.

Bürgermeisterin ehrt Aktive

Außerdem gab der Prinz auch den symbolischen Rathausschlüssel an Bürgermeisterin Ilona Friedrich (SPD) zurück. Sie bedankte sich mit der Ehrung von Tänzerinnen und Tänzern, die an Turnieren im karnevalistischen Tanzsport teilgenommen hatten. In ihrer Rede überraschte Friedrich mit der Nachricht, dass sie früher auch in einem Karnevalsverein getanzt habe. Sie danke im Namen der Stadt den vielen Ehrenamtlichen, die sich in der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine engagieren. Der überdimensionierte Schlüssel war beim Rathaussturm am Karnevalssamstag an das Prinzenpaar übergeben worden. Lars Reiße: „Die Kasseler Närrinnen und Narren bereiten sich schon jetzt mit vielen tollen Veranstaltungen darauf vor, am Karnevalssamstag nach dem großen Rathaussturm den Schlüssel wieder zu erobern.“ Am 11.11.17 findet um elf Minuten nach 20 Uhr die Eröffnungsveranstaltung der GKK im Philipp-Scheidemann Haus (Holländische Straße 72) statt. Der Eintritt ist frei.

Die neuen Ordensträger

Vorschlagende für den Orden sind die Kasseler Karnevalgesellschaften. Auch das Präsidium der GKK kann Anträge einreichen. Die Entscheidung bei Silber und Gold trifft der Festausschuss. Von der „KG & TSC Herkules“ haben den Orden in Bronze Claudia Reitze-Heere, Miriam Pape, Kai Bischoff, Manfred Schneider und Wolfgang Wagner bekommen, von der „KG Fuldatal – Die Windbiedel“ Anna-Lena Regenbogen und Holger Franzke in Bronze. Vanessa Zeuch und Erwin Hartmann haben ihn in Silber. Nina Minkler bekam den Herkulesorden für ihr Engagement für den Karneval in Kassel in Gold. Aus dem „Club ehemaliger Prinzen“ wurde Dirk Vogel mit den goldenen Orden geehrt. Jörg Lehmann von der „KG Süd“ bekam den bronzenen Orden. Von der „KG Die M-Einser“ wurde Gabriele Ostwald mit Bronze ausgezeichnet. Von der „KG Die Pääreschwänze“ erhielten Heike Möller, Alfred Kuntze und Roland Leimbach die bronzene Auszeichnung. Silber bekamen Renate Koch und Jörg Ickler. Vom „Rat der Ehrenritter“ wurde Edgar Donath mit der höchsten Stufe in Gold geehrte. Bronze bekam außerdem Stefan Hoffmann, der letztjährige Prinz.

Weitere Informationen findet man unter ww.karneval-kassel.de und www.facebook.de/karnevalkassel.

