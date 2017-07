Werbung Werbung

Ab Samstag, den 22. Juli 2017 kann eine neue Ausgabe des Herkules-0-€-Souvenierscheins für 3 Euro nur in den Shops der Museumslandschaft Hessen Kassel am Besucherzentrum Herkules, Besucherzentrum Wilhelmshöhe, im Schloss Wilhelmshöhe und im Hessischen Landesmuseum erworben werden. Auch dieses Mal ist der Versand der Sammlerstücke innerhalb der EU an Herkules-Fans und -Sammler über den Onlineshop der Museumslandschaft Hessen Kassel www.mybestshirt.de/mhk möglich.

Innerhalb weniger Minuten war die erste Ausgabe des 0-€-Souvenirscheins vergriffen, als der Kasseler Herkules im Januar diesen Jahres sein Debut anlässlich seines 300sten Geburtstags auf einer Banknote feierte.

Sonst meistens aus der Ferne zu sehen, zeigt sich das Wahrzeichen nun in der neuen Version ganz nah. Auch dieses Mal sorgt die Wertpapierdruckerei Oberthur dafür, dass der 0 € Schein alle Merkmale einer echten Banknote aufweist. Die durchlaufende Seriennummer macht jeden Schein zu einem Unikat.

Aufgrund der anhaltenden Nachfrage wurde die Auflage auf 20.000 Scheine verdoppelt. Ein weiterer Nachdruck der zweiten Edition ist nicht geplant.

PM: Museumslandschaft Hessen Kassel (JH)





