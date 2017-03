Neue Jugendräume „27 Nord“ in der Bunsenstraße

Werbung Werbung



Einen neuen Anlaufpunkt für Jugendliche gibt es jetzt im Kasseler Stadtteil Nord-Holland: Die Jugendeinrichtung „27 Nord“. Dort kooperieren das Boxcamp des Internationalen Bundes und das Jugendzentrum Schlachthof. Eröffnet werden die neuen Jugendräume am Dienstag, 14. März, von 16 bis 19 Uhr. Die neue Jugendeinrichtung befindet sich in einer Halle in der Bunsenstraße 27. Aus der Hausnummer und dem Namen des Stadtteils leitet sich übrigens der Name der Jugendeinrichtung ab: 27 Nord.

Der Internationale Bund (IB) musste mit seinem Boxcamp die bisherigen Räume in der Hegelsbergstraße verlassen, da ihm der Mietvertrag gekündigt worden war. „Ich freue mich, dass die nicht ganz einfache Suche nach neuen Räumen für das Boxcamp mit dem `27 Nord` ein gutes Ende gefunden hat und die wichtige Arbeit hier in der Nordstadt fortgeführt werden kann“, erklärt Jugenddezernentin Anne Janz.

Neben den Räumen fürs Boxen und die sportbasierte Jugendarbeit befinden sich im „27 Nord“ auch weitere Räume für offene Jugendangebote, die ab sofort als Ausweichort genutzt werden. Denn auch das Jugendzentrum Schlachthof muss sein angestammtes Quartier in der Mombachstraße übergangsweise räumen. Das Kulturzentrum Schlachthof wird in den kommenden Monaten grundlegend saniert und technisch modernisiert. Das Jugendteam des Schlachthofs zieht übergangsweise in das Gebäude in der Bunsenstraße mit ein und ergänzt die sportlichen Angebote mit offenen Jugendfreizeit und –bildungsangeboten, Ferienspielen und Beratungen.

Stadträtin Anne Janz: „Das ist eine sehr gute Lösung für die Jugendarbeit in der Nordstadt und ich bedanke mich bei allen, die dazu in den vergangenen Monaten und Wochen beigetragen haben.“ Beide Einrichtungen – das Boxcamp des Internationalen Bundes sowie das Jugendzentrum Schlachthof – arbeiten im Auftrag der Kinder- und Jugendförderung im Jugendamt der Stadt Kassel.

Quelle: Stadt Kassel (JH)





