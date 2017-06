Werbung Werbung



Rechtzeitig vor der Eröffnung der documenta sind im Weinberg-Areal in Kassel die neue Treppe im Murhardpark sowie der sanierte Brunnen im Henschelgarten fertiggestellt worden. Die neue Treppe im Murhardpark liegt unmittelbar an der Weinbergstraße genau gegenüber dem Haupteingang der Grimmwelt und ermöglicht den direkten Zugang vom Park in das Ausstellungshaus zum Leben und Werk der Brüder Grimm. „Mit der Treppe besteht nun eine weitere, attraktive Fußweg-Verbindung von der Grimmwelt durch den von altem Baumbestand geprägten Murhardpark in Richtung Brüder-Grimm-Platz und die Innenstadt“, erläutert Kassels Stadtbaurat Christof Nolda.

Die mit versetzten Natursteinstufen in den Hang integrierte Treppe weist auch Sitzblöcke auf, die zum Verweilen auf der nach Süden ausgerichteten Fläche einladen. Der weiter westlich, im Bereich zwischen Grimmwelt und Museum für Sepulkralkultur gelegene Zugang in den Murhardpark wurde mit Natursteinpflaster befestigt. Dadurch ist es für mobilitätseingeschränkte Menschen leichter möglich, die geneigte Fläche zu überqueren. Diese Maßnahme wurde in Abstimmung mit dem Behindertenbeirat der Stadt Kassel kurzfristig umgesetzt.

Wasser plätschert wieder in historischem Brunnen

Die im Volksmund „Dornröschentreppe und Froschkönigbrunnen“ genannte historische Brunnenanlage südlich der Grimmwelt konnte nun nach Jahrzehnten endlich saniert werden. Möglich wurde dies durch eine großzügige Spende der SV Sparkassen Versicherung Brandkasse Kassel und Unterstützung des Freundeskreises Historischer Weinberg Kassel e.V.. Mit Hilfe der Spenden wurden die Geländer und weitere Metallarbeiten finanziert. Tatkräftig unterstützt hat das Projekt eine Arbeitsgruppe der Kommunalen Arbeitsförderung, die Pflaster- und Maurerarbeiten erledigt haben.

Zum ersten Mal seit der Zerstörung der Henschel-Villa und des Gartens während des Zweiten Weltkriegs wurde die aus Sandstein geformte Brunnenkrone aufgesetzt. Jetzt plätschert wieder Wasser auf den drei Ebenen des begehbaren Brunnes.

