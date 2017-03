NVV setzt Kampagne zur Rücksichtnahme fort – Info-Teams mit tierischer Begleitung in Fahrzeugen unterwegs

Werbung Werbung



Nordhessischer Verkehrsverbund und Verkehrsunternehmen setzen gemeinsam Kampagne zur Rücksichtnahme fort – Info-Teams mit tierischer Begleitung in Fahrzeugen unterwegs

Mit einer weiteren Aktion will der Nordhessische Verkehrsverbund seinen Fahrgästen das Thema Rücksichtnahme erneut nahe bringen. Dazu sind ab Anfang März in Nordhessen Info-Teams in RegioTrams und Zügen zwischen Kassel, Melsungen, Bebra, Gerstungen Eschwege, Hofgeismar und Wolfhagen unterwegs, die mit kleinen Aufmerksamkeiten, einem Fotowettbewerb und Gewinnspiel auf die Kampagne -Mensch fahr fair- hinweisen werden.

Dabei kommen sich Mensch und Tier näher, denn der NVV transportiert Vorstellungen zu rücksichtvollem und hilfsbereitem Verhalten in seiner Kampagne mit Hilfe von Tieren, wie Elefant und Flamingo, die auch während der nächsten zwei Wochen in Zügen und Regiotrams zu sehen sein werden.

Hintergrund der Aktivitäten gemeinsam mit vielen nordhessischen Verkehrsunternehmen ist unter anderem das aktuelle Kundenbarometer ( regelmäßige Vergleichsstudie zur Kundenzufrieden), das erneut darauf hingewiesen hat, dass Fahrgäste sich im öffentlichen Nahverkehr durch rücksichtloses Verhalten anderer gestört fühlen. Darüber hinaus hat die Hessische Landesregierung die Kampagne „Hessen lebt Respekt“ gestartet, an der sich der NVV mit dieser Aktion beteiligt.

Die Hinweise der Fahrgäste hat der NVV zum Anlass genommen, die Aktivitäten weiterzuführen und sich dabei auf fünf Themen zu konzentrieren. Ab März stehen daher folgende Inhalte zur Rücksichtnahmen im Öffentlichen Nahverkehr im Vordergrund:



Rücksichtnahme auf Mobilitätseingeschränkte

Füße auf den Sitzen

Sauberkeit in den Fahrzeugen

Lautstärke

Drängeln beim Ein- & Ausstieg

Für Wolfgang Rausch, Geschäftsführer des NVV, soll die Aktion alle Fahrgäste weiter sensibilisieren und ermuntern, andere auf ihr Fehlverhalten anzusprechen: „Wir und die beteiligten Verkehrsunternehmen wollen für eine dauerhafte Kultur des fairen und rücksichtsvollen Umgangs miteinander in Bussen und Bahnen werben.

Quelle: KVG/NVV (JH)





