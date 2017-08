Werbung Werbung

Wegen der parallel laufenden Veranstaltungen der Kassel Huskies (Wingas-Cup) und des KSV Hessen Kassel (Spiel gegen den VFL Wolfsburg) ist der Parkplatz am Auestadion am Dienstag, 8. August, ab 6 Uhr aus organisatorischen Gründen gesperrt. Pendler können auf Parkplätze am Auedamm und in der Damaschkestraße (Buga) ausweichen.

PM: Stadt Kassel (JH)





