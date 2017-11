Der Löschzug der Feuerwehr Kassel wurde in der Nacht zu Samstag zu einem Gebäudebrand in den Höheweg in Kassel gerufen. Mehrere Anwohner hatten in einer Feldgemarkung in der Nähe eines Reiterhofes einen Feuerschein entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen des Löschzuges stellte sich heraus, dass ein PKW in einer Feldgemarkung abgestellt wurde und brannte. Ein Löschfahrzeug des Löschzuges bekam den Auftrag den Brand abzulöschen, alle anderen Kräfte konnten den Einsatz frühzeitig abbrechen. Im Einsatz waren der Löschzug der Feuerwache 1 und die Freiwillige Feuerwehr Kassel – Wolfsanger. Die Polizei ermittelte noch an der Einsatzstelle. Die Schadenshöhe und Brandursache sind bislang unklar.

PM: Feuerwehr Kassel (HJ)

