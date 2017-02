POL-KS: Kassel: Aktuell: Fahndung nach geklautem blauen VW Passat mit KS-Kennzeichen

Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Kassel (ots)- Wie soeben gegen 16.30 Uhr der Leitstelle des Polizeipräsidium Nordhessen über den Notruf 110 gemeldet wird, klaute ein bislang unbekannter Täter im Kasseler Stadtteil Rothenditmold einen älteren, blauen VW Passat mit dem amtlichen Kennzeichen KS-ZA 833. Wie der Besitzer weiter mitteilte, hatte er den Wagen an der Wolfhager Straße 128 nur kurz verlassen und dabei den Schlüssel stecken lassen. In seiner etwa 20-sekündlichen Abwesenheit muss der Täter zugestiegen und in unbekannte Richtung davongefahren sein.

Die Kasseler Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise auf den Standort des VW Passats richten Sie bitte an die Telefonnummer 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Quelle: Polizeipräsidium Nordhessen (JH)





Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp



Ähnliche Beiträge