POL-KS: Landkreis Kassel – Baunatal: Betrüger verkaufen Rentner minderwertige Jacke für 300,- Euro

Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Kassel (ots) – Zwei bislang unbekannte Betrüger nutzten am gestrigen Donnerstag im Baunataler Stadtteil Altenbauna eine alte Masche, um einen Rentner sein Geld aus der Tasche zu ziehen. Sie verkauften ihm eine minderwertige Jacke und machten sich mit 300,- Euro aus dem Staub. Die beiden Unbekannten hatten den betagten Rentner gegen 15.45 Uhr an einem Lebensmittelmarkt am Zentralen Omnibusbahnhof in Baunatal angesprochen. Sie boten ihm angeblich hochwertige Jacken aus einem Auto heraus zum Kauf an. Der Senior ging auf das vermeintliche Schnäppchen ein, immerhin sollte eine der Jacken einen Wert von sogar 1.600,- Euro haben. Mit dem Wagen fuhren sie gemeinsam in die Philipp-Reis-Straße. Der Beifahrer stieg aus und begleitete den Senior in seine Wohnung, während der Fahrer im Auto blieb. In der Wohnung entschied sich der Rentner für eine Jacke und übergab den ausgehandelten Preis von 300,- Euro an den Unbekannten. Noch während der Senior die Jacke anprobierte, verschwand der Verkäufer unbemerkt aus der Wohnung. Auch auf der Straße war weder der Verkäufer, noch sein Komplize oder das Auto zu sehen. Als der Rentner kurze Zeit später einer Angehörigen von dem Kauf erzählte, wandten sie sich an die Polizei in Baunatal. Dort erklärten ihnen die Beamten, dass der betagte Mann offenbar Betrügern auf den Leim gegangen war.

Nun suchen die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des für Betrugsdelikte zuständigen K 23/24 der Kasseler Kripo Zeugen, die Hinweise auf die Männer und den von ihnen benutzten Wagen geben können. Das Opfer konnte keine sachdienlichen Hinweise geben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel, Tel.: 0561 – 9100, entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Nordhessen (JH)





Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp



Ähnliche Beiträge