Religionslehrer in hr4-Reihe „Übrigens…“

IMMENHAUSEN. Marcus Leitschuh, Religionslehrer und Schulleitungsmitglied der Freiherr-vom-Stein-Schule Immenhausen, wird vom 16. bis 20. sowie am 22. Januar 2017 innerhalb der Sendereihe „Übrigens …“ auf hr4 zu hören sein. Der „Zwischenruf aus christlicher Sicht“ wird von Montag bis Freitag jeweils um 17.45 Uhr, am Sonntag um 7.45 Uhr ausgestrahlt. Die Verkündigungssendung steht nach Ausstrahlung im Internet zum Nachlesen und -hören bereit unter www.kirche-hr.de. Leitschuh ist einer von mehreren Autorinnen und Autoren aus dem Bistum Fulda, die mehrmals im Jahr mit Radiobeiträgen in der Sendereihe zu hören sind.

Quelle: Marcus Leitschuh (JH)





