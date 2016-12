Silvesterfeiern in und um Kassel

Werbung Werbung



Den Silvesterabend im Bergpark Wilhelmshöhe zu verbringen, gehört für viele Bürgerinnen und Bürger in und um Kassel zur Tradition. Damit alle Menschen den Jahreswechsel im Bergpark in vollen Zügen genießen können und die historischen Gebäude und kulturellen Schätze keinen Schaden nehmen, dürfen unmittelbar am Schloss keine Feuerwerkskörper gezündet werden. Wichtige Hinweise zum Jahreswechsel im Bergpark und zur An- und Abreise finden Sie auf den Internetseiten der Stadt Kassel: http://bit.ly/bergpark3112

Zahlreiche Möglichkeiten, Silvester außer Haus zu feiern, finden Sie außerdem im Veranstaltungskalender der Stadt Kassel: http://kassel.de/aktuelles/veranstaltungen/

Bitte beachten Sie bei öffentlichen Silvesterpartys die jeweiligen Regelungen zum Hausrecht, die ein Abbrennen von Feuerwerkskörpern zivilrechtlich verbieten können.

Quelle: Stadt Kassel (JH)





