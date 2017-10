Werbung Werbung

Wegen eines unbedingt notwendigen Gleisaustauschs muss die Überfahrt über die Gleise am Holländischen Platz von Freitag, 27. Oktober, 20 Uhr, bis Montag, 30. Oktober, 6 Uhr, für den Verkehr vollständig gesperrt werden.

Die Maßnahme gliedert sich in mehrere Abschnitte:

Bauphase 1:

Ab 20. Oktober teilweise Sperrung des Linksabbiegers aus der Unteren Königsstraße in die Wolfhager Straße, das Linksabbiegen bleibt möglich

Bauphase 2:

Ab 26. Oktober, 20 Uhr, Sperrung der linken Linksabbiegespur von der Wolfhager Straße in die Holländische Straße und der stadtauswärtigen linken Fahrspur in der Holländische Straße. Die sonstigen Fahrbeziehungen sind nicht beeinträchtigt.

Bauphase 3:

Ab Freitag, 27. Oktober, 20 Uhr, bis Montag, 30. Oktober, 6 Uhr, Sperrung der Überfahrt über die Gleisanlage am Holländischen Platz aus allen Richtungen.

Folgende Fahrbeziehungen bleiben noch nutzbar:

Aus Richtung Katzensprung kann nur nach rechts in die Holländische Straße abgebogen werden. Um auf die Wolfhager Straße zu kommen, sind die Abbiegemöglichkeiten an der Mombachstraße bzw. der Wiener Straße zu nutzen.

Aus Richtung Vellmar kann nur nach rechts in die Wolfhager Straße abgebogen bzw. geradeaus Richtung Stern gefahren werden. In Höhe der Bremer Straße wird für PKW eine Wendemöglichkeit angeboten, um in Richtung Kurt-Wolters-Straße/ fahren zu können. LKW müssen über Stern und Altmarkt fahren.

Aus Richtung Harleshausen kann nur nach rechts Richtung Stern abgebogen werden.

Aus Richtung Innenstadt kann nach rechts in die Kurt-Wolters-Straße abgebogen bzw. geradeaus in die Holländische Straße gefahren werden.

Am Stern wird der Linksabbieger in die Untere Königsstraße gesperrt, sodass auch hier nur geradeaus gefahren werden kann.

Da trotz der Bauzeit am Wochenende mit erheblichen Behinderungen zu rechnen ist, empfiehlt die Straßenverkehrsbehörde, diesen Bereich weiträumig zu umfahren.

PM: Stadt Kassel





