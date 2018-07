Kassel, 22. Juli 2018. Der Sportbereich des Auebades öffnet am kommenden Montag, 30. Juli seine Pforten wieder für die Allgemeinheit. Vorausgegangen die fünf Wochen dauernden Revisionsarbeiten. Sie werden in jedem Jahr in die Sommermonate gelegt, wenn der Außenbereich des Auebads geöffnet ist. Nach den ursprünglichen Planungen hätte der Sportbereich mit seinem 50-Meter-Beckenerst am 4. August öffnen sollen.

PM: Stadt Kassel (HJ)