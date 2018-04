Kassel, 20. April 2018. Der Hallenbadbereich des Auebads ist am kommenden Samstag,

28. April 2018, geschlossen und für den öffentlichen Badebetrieb nicht zugänglich. Grund ist der traditionelle Sprintpokal des C.S.K. 98 – Casseler Schwimmverein Kurhessen von 1898. Besucher des Bades können an diesem Tag aber den schon eröffneten Freibadbereich nutzen. Außerdem steht der Saunabereich vollständig zur Verfügung.

Das Hallenbad Süd öffnet ebenfalls normal und bietet sich als weitere Alternative an. Das Bad in der Heinrich-Plett-Straße im Stadtteil Brückenhof ist zwischen 10 und 22 Uhr geöffnet und gut mit dem eigenen Pkw und bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die Buslinie 21 hält direkt vor dem Bad an der Haltestelle „Hallenbad Süd“, die Tram-Haltestelle „Heinrich-Plett-Straße“ ist fünf Minuten Fußweg entfernt – hier halten Trams der Linien 2,3, 6 und 7.

PM: Vier Frauen Außenbecken relaxen Foto Wiedemann (HJ)

