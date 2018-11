Zu einem Laternenrundgang anlässlich des St. Martinstages laden die Kita Philippinenhof, das Spielhaus Weidestraße in Kooperation mit dem Runden Tisch Kinder und Jugend, die evangelische Zionsgemeinde sowie die Grundschule Philippinenhof am Montag, 12. November, ein. Treffpunkt ist um 16.45 Uhr, der Start erfolgt um 17 Uhr von dem Schulhof der Grundschule am Warteberg.

Anschließend findet auf dem eingezäunten Gelände des Spielhauses Weidestraße ein Lagerfeuer statt, dazu gibt es Lieder und Musik sowie kostenlos Gebäck und Kinderpunsch. Außerdem ist an der Ballspielfläche ein kleines Theaterstück zu St. Martin zu sehen. Das voraussichtliche Ende ist gegen 19 Uhr.

Nähere Infos: Kinder- und Jugendförderung der Stadt Kassel, Jens Wende. Tel. 0561 893939, Jens.Wende@kassel.de und: junginkassel.de

PM: Stadt Kassel (HJ)