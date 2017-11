Wie auch in den vergangenen Jahren wird die Stadt Kassel in diesem Winter einige Treppen im Stadtgebiet aus Sicherheitsgründen sperren. Da die sichere Benutzung der Treppen bei Frost nur durch den Einsatz von erheblichen Mengen Streusalz gewährleistet ist, andererseits das aggressive Salz die Bausubstanz der Treppen angreift, hat man sich vor einigen Jahren zur Sperrung der Treppen entschlossen. Gleichzeitig wird dadurch die Umwelt von erheblichen Mengen Streusalz entlastet.

Die Maßnahmen haben sich bisher bewährt und werden von der Bevölkerung angenommen. Die Umgehung der gesperrten Treppen ist überall auf kurzem Wege möglich, so dass die Beeinträchtigungen der Fußgängerinnen und Fußgänger auf ein Minimum beschränkt bleiben. Die Arbeit zur Sperrung der Treppenanlagen erfolgt sukzessive in der Woche vom 20. bis 24. November 2017.

Folgende Treppen sollen gesperrt werden:

Ochsenallee, neben Hausnummer 5

Eckenstückerweg / Ecke Wolfhager Straße

Kapellenweg bis Brunnenstraße

Marställer Platz / Ecke Wildemannsgasse

Frankfurter Straße 285, neben der Dennhäuser Straße

Fußgängerunterführung Wiener Straße / Ecke Holländische Straße

Treppenanlage Bahnhof Oberzwehren

Siemensstraße – Wolfhager Straße

An der Karlsaue / Ecke Frankfurter Straße

Fußgängerunterführung Platz der Deutschen Einheit: Treppe Ausgang Messeplatz und Treppe Seite B 83

Berliner Brücke – Habichtswalder Straße

Treppe von der Breitscheidstraße zur Kölnischen Straße

Pfannkuchstraße bis Tischbeinstraße

Opferberg an der Kirche

Treppe westlich der Sporthalle Luisenstraße / Ecke Westendstraße

Treppe am Murhardpark zur Grimmwelt

PM: Stadt Kassel (HJ)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp