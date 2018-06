Engagement für die Umwelt auch im Kleinen

Kassel, 14. Juni 2018. Die Post der Städtischen Werke aus Kassel wird klimaneutral verschickt. Das hat die Deutsche Post dem nordhessischen Unternehmen auch für das Jahr 2017 bestätigt – und das GoGreen-Zertifikat überreicht. Es belegt, dass nicht nur das gesamte Postaufkommen des Kasseler Energieversorgers im vergangenen Jahr klimaneutral versandt wurde, sondern das der gesamten KVV-Gruppe, zu der die Städtischen Werke gehören. Weitere Tochtergesellschaften sind beispielsweise die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG), das Müllheizkraftwerk oder die Netzgesellschaft der Städtischen Werke.

Klimaschutz hat für die Unternehmen der KVV-Gruppe eine lange Tradition. Dabei ist das Engagement für die Umwelt zugleich gesellschaftliche Verantwortung als auch unternehmerische Herausforderung. So beliefern die Städtischen Werke als erstes größeres Stadtwerk in Deutschland alle seine 150.000 Tarifkunden in und außerhalb Kassels seit dem Jahr 2007 automatisch und ohne Aufpreis mit Naturstrom aus Wasserkraft, seit 2010 ist das Naturgas in den Haushalten der Stadt klimaneutral. In den Ausbau der regenerativen Energien hauptsächlich in Kassel und Nordhessen investiert der Kasseler Versorger jährlich Millionen. So haben die Städtischen Werke seit dem Jahr 2013 vier Windparks mit insgesamt 29 Windkraftanlagen gebaut, die gut 75.000 Kasseler Haushalte mit sauberem Strom aus der Region versorgen. Ähnlich beim Schwesterunternehmen KVG. So fahren deren Trams seit vielen Jahren mit Ökostrom und die Busse sind mit modernen Rußpartikelfiltern ausgestattet. Mehr geht nicht, sollte man meinen.

Doch die Unternehmensgruppe geht noch weiter und denkt auch an die kleineren Posten – beispielsweise an den Postversand. Schon im achten Jahr in Folge verschickt die gesamte Unternehmensgruppe ihre Briefe klimaneutral durch GoGreen der Deutschen Post und DHL. Rund 950.000 Briefe kommen im Jahr zusammen. Die beim Transport entstehenden Emissionen werden durch international anerkannte Klimaschutzprojekte neutralisiert. Das Verfahren ist das gleiche wie beim Naturgas der Städtischen Werke und von der UNO anerkannt.

PM: Stadt Kassel (HJ)